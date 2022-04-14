Tokenomika pro FLOOF (FLOOF)
Informace o FLOOF (FLOOF)
FLOOF Solana ($FLOOF) is a decentralized Play-to-Earn gaming coin. Floof is building a range of products for its holders that will provide additional utility to the FLOOF token. FLOOF has its own DEX/Swap platform (FLOOF SWAP), and its own PlayFi gaming platform (FLOOF PLAY). FLOOF is one of the largest and most welcoming communities on Solana and in crypto where users can play, learn, and earn.
FLOOF (FLOOF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FLOOF (FLOOF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FLOOF (FLOOF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FLOOF (FLOOF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FLOOF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FLOOF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.