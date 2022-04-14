Tokenomika pro FlappyMoonbird ($FMB)
Informace o FlappyMoonbird ($FMB)
FlappyMoonbird is a Web3 game metaverse with a bird-themed PVP focus. Currently, we’ve announced three games: FlappyMoonbird, Racing Bird, and AI Birdnopoly with AI gameplay and demo released. Players can play casual games for free to earn mystery boxes, $FMB tokens and other prizes. In the Racing Bird, players can compete individually or team up with friends in private rooms, and breed their own NFT birds. Once upgraded to the highest level, these birds can even become bankers in the game and receive generous rewards. Additionally, players can participate in bird racing competitions to win additional prize pools.
FlappyMoonbird ($FMB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FlappyMoonbird ($FMB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FlappyMoonbird ($FMB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FlappyMoonbird ($FMB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $FMB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $FMB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.