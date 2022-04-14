Tokenomika pro Flappy (FLAPPY)
Informace o Flappy (FLAPPY)
MATT FURIE'S MOST PERSONAL CREATION FLAPPY, the coin, is a cryptocurrency project launched in the ethereum network. yes, the very network that has long been chastised for exorbitant fees and even higher gas prices. but it is the second biggest digital asset in the world, and it is a place that is very special to many people. Millionaires have been made here. billionaires even. it has its own culture. it has its own rules. it can sometimes be unforgiving. it can sometimes seem unwelcoming. but once you get the feel of things, you'll immediately discover that there's nothing in the world like it!
Flappy (FLAPPY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flappy (FLAPPY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Flappy (FLAPPY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Flappy (FLAPPY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FLAPPY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FLAPPY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FLAPPY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLAPPY!
Předpověď ceny FLAPPY
Chcete vědět, kam může FLAPPY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLAPPY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.