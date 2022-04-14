Tokenomika pro Flappy Bird Evolution (FEVO)
Informace o Flappy Bird Evolution (FEVO)
Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience.
$FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy.
In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding.
Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming.
Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem.
Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun.
Flappy Bird Evolution (FEVO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flappy Bird Evolution (FEVO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Flappy Bird Evolution (FEVO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Flappy Bird Evolution (FEVO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FEVO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FEVO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FEVO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFEVO!
Předpověď ceny FEVO
Chcete vědět, kam může FEVO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FEVO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.