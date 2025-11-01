BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FixMe AI je 0.00188519 USD. Sledujte aktualizace cen FIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIX.

Více informací o FIX

Informace o ceně FIX

Co je to FIX

Bílá kniha pro FIX

Oficiální webové stránky FIX

Tokenomika pro FIX

Předpověď cen FIX

Logo FixMe AI

FixMe AI Cena (FIX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FIX na USD

$0.00188519
$0.00188519$0.00188519
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FixMe AI (FIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:39 (UTC+8)

Informace o ceně FixMe AI (FIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0.0017181
$ 0.0017181$ 0.0017181

--

--

+3.77%

+3.77%

Cena FixMe AI (FIX) v reálném čase je $0.00188519. Za posledních 24 hodin se FIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIX v historii je $ 0.00612491, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0017181.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +3.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FixMe AI (FIX)

$ 54.34K
$ 54.34K$ 54.34K

--
----

$ 94.26K
$ 94.26K$ 94.26K

28.83M
28.83M 28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace FixMe AI je $ 54.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FIX je 28.83M, přičemž celková zásoba je 50000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 94.26K.

Historie cen v USD pro FixMe AI (FIX)

Během dnešního dne byla změna ceny FixMe AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FixMe AI na USD  $ -0.0007867035.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FixMe AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FixMe AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0007867035-41.73%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny FixMe AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FixMe AI (FIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FixMe AI (FIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FixMe AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FixMe AI!

FIX na místní měny

Tokenomika pro FixMe AI (FIX)

Pochopení tokenomiky FixMe AI (FIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FIX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FixMe AI (FIX)

Jakou hodnotu má dnes FixMe AI (FIX)?
Aktuální cena FIX v USD je 0.00188519 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FIX v USD?
Aktuální cena FIX v USD je $ 0.00188519. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FixMe AI?
Tržní kapitalizace FIX je $ 54.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FIX v oběhu?
Objem FIX v oběhu je 28.83M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FIX?
FIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00612491 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FIX?
FIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0017181 USD.
Jaký je objem obchodování FIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FIX je -- USD.
Dosáhne FIX letos vyšší ceny?
FIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FixMe AI (FIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

