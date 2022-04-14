Tokenomika pro Fitchin Universe (CHIN)

Zjistěte klíčové informace o Fitchin Universe (CHIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token.

Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers.

Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

Oficiální webové stránky:
https://fitchin.io/
Bílá kniha:
https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper

Fitchin Universe (CHIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fitchin Universe (CHIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 930.65K
$ 930.65K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 170.31M
$ 170.31M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.46M
$ 5.46M
Historické maximum:
$ 0.01110954
$ 0.01110954
Historické minimum:
$ 0.00443809
$ 0.00443809
Aktuální cena:
$ 0.00544086
$ 0.00544086

Tokenomika Fitchin Universe (CHIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fitchin Universe (CHIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHIN!

Předpověď ceny CHIN

Chcete vědět, kam může CHIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.