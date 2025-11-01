BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FEED GAZA je 0.00001223 USD. Sledujte aktualizace cen GAZA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAZA.

Více informací o GAZA

Informace o ceně GAZA

Co je to GAZA

Oficiální webové stránky GAZA

Tokenomika pro GAZA

Předpověď cen GAZA

FEED GAZA Cena (GAZA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GAZA na USD

-0.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FEED GAZA (GAZA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:18 (UTC+8)

Informace o ceně FEED GAZA (GAZA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.21%

-0.40%

-20.88%

-20.88%

Cena FEED GAZA (GAZA) v reálném čase je $0.00001223. Za posledních 24 hodin se GAZA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001216 do maxima $ 0.00001248, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GAZA v historii je $ 0.00292393, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001172.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GAZA se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o -0.40% a za posledních 7 dní o -20.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FEED GAZA (GAZA)

Aktuální tržní kapitalizace FEED GAZA je $ 12.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GAZA je 999.43M, přičemž celková zásoba je 999426996.9741919. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.23K.

Historie cen v USD pro FEED GAZA (GAZA)

Během dnešního dne byla změna ceny FEED GAZA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FEED GAZA na USD  $ -0.0000066750.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FEED GAZA na USD  $ -0.0000096306.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FEED GAZA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.40%
30 dní$ -0.0000066750-54.57%
60 dní$ -0.0000096306-78.74%
90 dní$ 0--

Co je FEED GAZA (GAZA)

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FEED GAZA (GAZA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FEED GAZA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FEED GAZA (GAZA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FEED GAZA (GAZA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FEED GAZA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FEED GAZA!

GAZA na místní měny

Tokenomika pro FEED GAZA (GAZA)

Pochopení tokenomiky FEED GAZA (GAZA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GAZA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FEED GAZA (GAZA)

Jakou hodnotu má dnes FEED GAZA (GAZA)?
Aktuální cena GAZA v USD je 0.00001223 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GAZA v USD?
Aktuální cena GAZA v USD je $ 0.00001223. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FEED GAZA?
Tržní kapitalizace GAZA je $ 12.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GAZA v oběhu?
Objem GAZA v oběhu je 999.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GAZA?
GAZA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00292393 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GAZA?
GAZA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001172 USD.
Jaký je objem obchodování GAZA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GAZA je -- USD.
Dosáhne GAZA letos vyšší ceny?
GAZA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGAZA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FEED GAZA (GAZA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

