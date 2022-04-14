Tokenomika pro FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA)
Informace o FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA)
The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.
FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SOLANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLANA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SOLANA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu
Předpověď ceny SOLANA
Chcete vědět, kam může SOLANA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLANA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
