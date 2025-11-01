BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fartcoin Cash je 0.00000627 USD. Sledujte aktualizace cen FARTCASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FARTCASH.

Více informací o FARTCASH

Informace o ceně FARTCASH

Co je to FARTCASH

Oficiální webové stránky FARTCASH

Tokenomika pro FARTCASH

Předpověď cen FARTCASH

Logo Fartcoin Cash

Fartcoin Cash Cena (FARTCASH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FARTCASH na USD

+3.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Fartcoin Cash (FARTCASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:45:24 (UTC+8)

Informace o ceně Fartcoin Cash (FARTCASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000601
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000644
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000601
$ 0.00000644
$ 0.00014261
$ 0.0000057
+0.72%

+3.60%

+2.61%

+2.61%

Cena Fartcoin Cash (FARTCASH) v reálném čase je $0.00000627. Za posledních 24 hodin se FARTCASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000601 do maxima $ 0.00000644, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FARTCASH v historii je $ 0.00014261, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000057.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FARTCASH se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o +3.60% a za posledních 7 dní o +2.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fartcoin Cash (FARTCASH)

$ 5.33K
--
$ 6.27K
850.35M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Fartcoin Cash je $ 5.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FARTCASH je 850.35M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.27K.

Historie cen v USD pro Fartcoin Cash (FARTCASH)

Během dnešního dne byla změna ceny Fartcoin Cash na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fartcoin Cash na USD  $ -0.0000009221.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fartcoin Cash na USD  $ -0.0000010728.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fartcoin Cash na USD  $ -0.000000366331306949823.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.60%
30 dní$ -0.0000009221-14.70%
60 dní$ -0.0000010728-17.11%
90 dní$ -0.000000366331306949823-5.52%

Co je Fartcoin Cash (FARTCASH)

We would love to give the finger to the world and have fartcoin cash holders start buying houses with fartcash. #bitcoin = #fartcoin #bitcoincash = #fartcash. As background, I started the community for $FARTHOUSE which has amassed 2,000 members and a token ATH of $4.5 million mc. Tookover Fartcash last Friday and working with strategic partnerships to build an ecosystem to support Fartcoin holders or alike. Similar to the role bitcoincash has had for bitcoin users.

I am @NomadicGeneral on X and my partner is @323digital who is a btc whale.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Fartcoin Cash (FARTCASH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Fartcoin Cash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fartcoin Cash (FARTCASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fartcoin Cash (FARTCASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fartcoin Cash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fartcoin Cash!

FARTCASH na místní měny

Tokenomika pro Fartcoin Cash (FARTCASH)

Pochopení tokenomiky Fartcoin Cash (FARTCASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FARTCASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fartcoin Cash (FARTCASH)

Jakou hodnotu má dnes Fartcoin Cash (FARTCASH)?
Aktuální cena FARTCASH v USD je 0.00000627 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FARTCASH v USD?
Aktuální cena FARTCASH v USD je $ 0.00000627. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fartcoin Cash?
Tržní kapitalizace FARTCASH je $ 5.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FARTCASH v oběhu?
Objem FARTCASH v oběhu je 850.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FARTCASH?
FARTCASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014261 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FARTCASH?
FARTCASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000057 USD.
Jaký je objem obchodování FARTCASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FARTCASH je -- USD.
Dosáhne FARTCASH letos vyšší ceny?
FARTCASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFARTCASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:45:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fartcoin Cash (FARTCASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

