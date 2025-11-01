BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fart Pig je 0.00000548 USD. Sledujte aktualizace cen FARTPIG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FARTPIG.

Více informací o FARTPIG

Informace o ceně FARTPIG

Co je to FARTPIG

Bílá kniha pro FARTPIG

Oficiální webové stránky FARTPIG

Tokenomika pro FARTPIG

Předpověď cen FARTPIG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Fart Pig

Fart Pig Cena (FARTPIG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FARTPIG na USD

--
----
-13.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Fart Pig (FARTPIG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:45:18 (UTC+8)

Informace o ceně Fart Pig (FARTPIG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000544
$ 0.00000544$ 0.00000544
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000064
$ 0.0000064$ 0.0000064
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000544
$ 0.00000544$ 0.00000544

$ 0.0000064
$ 0.0000064$ 0.0000064

$ 0.00025735
$ 0.00025735$ 0.00025735

$ 0.00000458
$ 0.00000458$ 0.00000458

+0.72%

-13.54%

+6.75%

+6.75%

Cena Fart Pig (FARTPIG) v reálném čase je $0.00000548. Za posledních 24 hodin se FARTPIG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000544 do maxima $ 0.0000064, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FARTPIG v historii je $ 0.00025735, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000458.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FARTPIG se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o -13.54% a za posledních 7 dní o +6.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fart Pig (FARTPIG)

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

--
----

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,964.746681
999,947,964.746681 999,947,964.746681

Aktuální tržní kapitalizace Fart Pig je $ 5.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FARTPIG je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999947964.746681. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.48K.

Historie cen v USD pro Fart Pig (FARTPIG)

Během dnešního dne byla změna ceny Fart Pig na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fart Pig na USD  $ -0.0000005805.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fart Pig na USD  $ -0.0000012774.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fart Pig na USD  $ -0.00002248539520791677.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-13.54%
30 dní$ -0.0000005805-10.59%
60 dní$ -0.0000012774-23.31%
90 dní$ -0.00002248539520791677-80.40%

Co je Fart Pig (FARTPIG)

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Fart Pig (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fart Pig (FARTPIG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fart Pig (FARTPIG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fart Pig.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fart Pig!

FARTPIG na místní měny

Tokenomika pro Fart Pig (FARTPIG)

Pochopení tokenomiky Fart Pig (FARTPIG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FARTPIG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fart Pig (FARTPIG)

Jakou hodnotu má dnes Fart Pig (FARTPIG)?
Aktuální cena FARTPIG v USD je 0.00000548 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FARTPIG v USD?
Aktuální cena FARTPIG v USD je $ 0.00000548. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fart Pig?
Tržní kapitalizace FARTPIG je $ 5.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FARTPIG v oběhu?
Objem FARTPIG v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FARTPIG?
FARTPIG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00025735 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FARTPIG?
FARTPIG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000458 USD.
Jaký je objem obchodování FARTPIG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FARTPIG je -- USD.
Dosáhne FARTPIG letos vyšší ceny?
FARTPIG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFARTPIG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:45:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fart Pig (FARTPIG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

