Dnešní aktuální cena faithcoin je 0.00000755 USD. Sledujte aktualizace cen FAITHCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FAITHCOIN.

Více informací o FAITHCOIN

Informace o ceně FAITHCOIN

Tokenomika pro FAITHCOIN

Předpověď cen FAITHCOIN

Logo faithcoin

faithcoin Cena (FAITHCOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FAITHCOIN na USD

--
----
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny faithcoin (FAITHCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:37:57 (UTC+8)

Informace o ceně faithcoin (FAITHCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00013115
$ 0.00013115$ 0.00013115

$ 0.0000056
$ 0.0000056$ 0.0000056

--

--

+12.61%

+12.61%

Cena faithcoin (FAITHCOIN) v reálném čase je $0.00000755. Za posledních 24 hodin se FAITHCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FAITHCOIN v historii je $ 0.00013115, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000056.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FAITHCOIN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +12.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu faithcoin (FAITHCOIN)

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

945.89M
945.89M 945.89M

945,894,582.298093
945,894,582.298093 945,894,582.298093

Aktuální tržní kapitalizace faithcoin je $ 7.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FAITHCOIN je 945.89M, přičemž celková zásoba je 945894582.298093. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.14K.

Historie cen v USD pro faithcoin (FAITHCOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny faithcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny faithcoin na USD  $ +0.0000008359.
Za posledních 60 dní byla změna ceny faithcoin na USD  $ +0.0000025299.
Za posledních 90 dní byla změna ceny faithcoin na USD  $ +0.000000654294697210393.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000008359+11.07%
60 dní$ +0.0000025299+33.51%
90 dní$ +0.000000654294697210393+9.49%

Co je faithcoin (FAITHCOIN)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny faithcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít faithcoin (FAITHCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva faithcoin (FAITHCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro faithcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny faithcoin!

FAITHCOIN na místní měny

Tokenomika pro faithcoin (FAITHCOIN)

Pochopení tokenomiky faithcoin (FAITHCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FAITHCOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně faithcoin (FAITHCOIN)

Jakou hodnotu má dnes faithcoin (FAITHCOIN)?
Aktuální cena FAITHCOIN v USD je 0.00000755 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FAITHCOIN v USD?
Aktuální cena FAITHCOIN v USD je $ 0.00000755. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace faithcoin?
Tržní kapitalizace FAITHCOIN je $ 7.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FAITHCOIN v oběhu?
Objem FAITHCOIN v oběhu je 945.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FAITHCOIN?
FAITHCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00013115 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FAITHCOIN?
FAITHCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000056 USD.
Jaký je objem obchodování FAITHCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FAITHCOIN je -- USD.
Dosáhne FAITHCOIN letos vyšší ceny?
FAITHCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFAITHCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:37:57 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.