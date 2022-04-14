Tokenomika pro Fable Of The Dragon (TYRANT)

Zjistěte klíčové informace o Fable Of The Dragon (TYRANT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fable Of The Dragon (TYRANT)

$TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film.

Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community.

The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world.

Oficiální webové stránky:
https://fableofthedragon.com/

Fable Of The Dragon (TYRANT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fable Of The Dragon (TYRANT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 414.79K
$ 414.79K$ 414.79K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 414.79K
$ 414.79K$ 414.79K
Historické maximum:
$ 0.965567
$ 0.965567$ 0.965567
Historické minimum:
$ 0.00326539
$ 0.00326539$ 0.00326539
Aktuální cena:
$ 0.04143088
$ 0.04143088$ 0.04143088

Tokenomika Fable Of The Dragon (TYRANT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fable Of The Dragon (TYRANT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TYRANT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TYRANT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TYRANT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTYRANT!

Předpověď ceny TYRANT

Chcete vědět, kam může TYRANT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TYRANT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

