Tokenomika pro ExchangeArt (ART)

Zjistěte klíčové informace o ExchangeArt (ART), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ExchangeArt (ART)

ExchangeArt is the largest on-chain art marketplace.

Launched during October 2021 in Solana, it grew to over 27,000 Artists and 50,000 Collectors with over 350,000 Artworks sold and $28M in art sales.

During 2023 it was the first art marketplace to go cross-chain after adding Ethereum support.

It has sponsored Solana Hacker Houses around the world for the past 2 years, and hosted live exhibitions in over 15 cities in 3 different continents.

Oficiální webové stránky:
https://exchange.art/
Bílá kniha:
https://blog.exchange.art/art-faq

ExchangeArt (ART): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ExchangeArt (ART), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
Historické maximum:
$ 0.00706845
$ 0.00706845$ 0.00706845
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00135512
$ 0.00135512$ 0.00135512

Tokenomika ExchangeArt (ART): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ExchangeArt (ART) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ART, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ART, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ART rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuART!

Předpověď ceny ART

Chcete vědět, kam může ART zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ART kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.