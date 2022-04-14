Tokenomika pro Excelon (XLON)
Informace o Excelon (XLON)
Excelon (XLON) Coin is the native coin of XLON Chain, a next-generation public blockchain that enables instant global transactions between people and businesses.
Excelon (XLON) Coin is becoming an integral part of the EXCELON Ecosystem (https://excelon.io) in terms of technology for its payment and DeFi services. The EXCELON Ecosystem uses the Excelon (XLON) Coin as the Native Utility Currency for all payments and rewards on its platform, thus contributing a ready-made market with a high diversity of products and services such as IBAN Wallets, Mastercard/ Visa debit cards, Crypto Wallet and Exchange, Defi Earn, Stake and Credit functionalities, etc.
The Excelon (XLON) Coin can be used with decentralized wallets to execute transactions in real-time with minimal cost and security, receive Earnouts for staking and smart contract execution and rewards for participating in mining services. At the same time XLON can be used within the Excelon Ecosystem as a means of payment for certain services, subscription plans to receive amazing rewards such as Spotify, Netflix, Uber, Airbnb etc when using the Excelon products for payments, etc.
Excelon (XLON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Excelon (XLON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Excelon (XLON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Excelon (XLON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XLON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XLON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XLON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXLON!
Předpověď ceny XLON
Chcete vědět, kam může XLON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XLON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.