Tokenomika pro EvolvAi (EVOAI)
Informace o EvolvAi (EVOAI)
Two sides of innovation in one platform:
🤖 Custom AI Agents – Tailored intelligence for personalized problem-solving. 🔄 Blockchain Workflow Automation – Streamlining processes for seamless efficiency.
EvolvAi is a groundbreaking platform that bridges the gap between Ai customization and Blockchain Automation Workflows.
With EvolvLabs, anyone can easily customize, fine-tune, and deploy pre-trained Ai models or do the same for your Blockchain Automation Workflows without any coding or technical expertise.
Our intuitive no-code environment empowers users to focus on real-world applications while our cutting-edge infrastructure handles the heavy lifting in the background. Afterwards, you can share your creation on our Marketplace to monetize from it.
Whether you're creating a smart Blockchain Workflow Automation or fine-tuning an Ai agents, EvolvAi makes it all seamless and accessible. With EvolvAi, innovation is no longer limited to experts – it’s available to everyone.
EvolvAi (EVOAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EvolvAi (EVOAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika EvolvAi (EVOAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EvolvAi (EVOAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EVOAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EVOAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EVOAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEVOAI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.