Tokenomika pro EvolvAi (EVOAI)

Tokenomika pro EvolvAi (EVOAI)

Zjistěte klíčové informace o EvolvAi (EVOAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o EvolvAi (EVOAI)

Two sides of innovation in one platform:

🤖 Custom AI Agents – Tailored intelligence for personalized problem-solving. 🔄 Blockchain Workflow Automation – Streamlining processes for seamless efficiency.

EvolvAi is a groundbreaking platform that bridges the gap between Ai customization and Blockchain Automation Workflows.

With EvolvLabs, anyone can easily customize, fine-tune, and deploy pre-trained Ai models or do the same for your Blockchain Automation Workflows without any coding or technical expertise.

Our intuitive no-code environment empowers users to focus on real-world applications while our cutting-edge infrastructure handles the heavy lifting in the background. Afterwards, you can share your creation on our Marketplace to monetize from it.

Whether you're creating a smart Blockchain Workflow Automation or fine-tuning an Ai agents, EvolvAi makes it all seamless and accessible. With EvolvAi, innovation is no longer limited to experts – it’s available to everyone.

Oficiální webové stránky:
https://evolvai.xyz/
Bílá kniha:
https://evolvai.gitbook.io/evolvai-whitepaper

EvolvAi (EVOAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EvolvAi (EVOAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K
Historické maximum:
$ 0.619545
$ 0.619545$ 0.619545
Historické minimum:
$ 0.00059387
$ 0.00059387$ 0.00059387
Aktuální cena:
$ 0.00143233
$ 0.00143233$ 0.00143233

Tokenomika EvolvAi (EVOAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EvolvAi (EVOAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EVOAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EVOAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EVOAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEVOAI!

Předpověď ceny EVOAI

Chcete vědět, kam může EVOAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EVOAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.