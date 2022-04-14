Tokenomika pro Ethane (C2H6)
Informace o Ethane (C2H6)
Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features
Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH.
One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees!
MEV Protection
Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps.
Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice.
Professional Trading UI Built by traders, for traders.
Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool
Ethane (C2H6): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ethane (C2H6), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Ethane (C2H6): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ethane (C2H6) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů C2H6, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu C2H6, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro C2H6 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuC2H6!
Předpověď ceny C2H6
Chcete vědět, kam může C2H6 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen C2H6 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.