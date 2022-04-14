Tokenomika pro ETF Rocks (ETF)
Informace o ETF Rocks (ETF)
ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.
ETF Rocks (ETF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ETF Rocks (ETF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ETF Rocks (ETF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ETF Rocks (ETF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ETF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ETF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.