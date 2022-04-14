Tokenomika pro Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Zjistěte klíčové informace o Escaped Lab Monkeys (MONKEY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

Oficiální webové stránky:
https://escapedmonkeys.com

Escaped Lab Monkeys (MONKEY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Escaped Lab Monkeys (MONKEY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.73K
Celkový objem:
$ 932.94M
Objem v oběhu:
$ 932.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.73K
Historické maximum:
$ 0.00736887
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Escaped Lab Monkeys (MONKEY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Escaped Lab Monkeys (MONKEY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MONKEY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MONKEY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MONKEY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMONKEY!

Předpověď ceny MONKEY

Chcete vědět, kam může MONKEY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MONKEY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.