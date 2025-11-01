BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Eris Amplified Luna je 0.167263 USD. Sledujte aktualizace cen AMPLUNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMPLUNA.

Eris Amplified Luna Cena (AMPLUNA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AMPLUNA na USD

$0.167263
$0.167263
-0.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:18 (UTC+8)

Informace o ceně Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.163599
$ 0.163599
Nejnižší za 24 h
$ 0.169402
$ 0.169402
Nejvyšší za 24 h

$ 0.163599
$ 0.163599

$ 0.169402
$ 0.169402

$ 4.1
$ 4.1

$ 0.07169
$ 0.07169

-0.28%

-0.20%

-5.36%

-5.36%

Cena Eris Amplified Luna (AMPLUNA) v reálném čase je $0.167263. Za posledních 24 hodin se AMPLUNA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.163599 do maxima $ 0.169402, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AMPLUNA v historii je $ 4.1, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.07169.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AMPLUNA se za poslední hodinu změnila o -0.28%, za 24 hodin o -0.20% a za posledních 7 dní o -5.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

$ 497.07K
$ 497.07K

--
----

$ 497.07K
$ 497.07K

2.98M
2.98M

2,978,304.906646
2,978,304.906646

Aktuální tržní kapitalizace Eris Amplified Luna je $ 497.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AMPLUNA je 2.98M, přičemž celková zásoba je 2978304.906646. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 497.07K.

Historie cen v USD pro Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Během dnešního dne byla změna ceny Eris Amplified Luna na USD  $ -0.000347633434653.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Eris Amplified Luna na USD  $ -0.0569206526.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Eris Amplified Luna na USD  $ -0.1063378536.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Eris Amplified Luna na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000347633434653-0.20%
30 dní$ -0.0569206526-34.03%
60 dní$ -0.1063378536-63.57%
90 dní$ 0--

Co je Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Eris Amplified Luna (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Eris Amplified Luna (AMPLUNA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Eris Amplified Luna (AMPLUNA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Eris Amplified Luna.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Eris Amplified Luna!

AMPLUNA na místní měny

Tokenomika pro Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Pochopení tokenomiky Eris Amplified Luna (AMPLUNA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AMPLUNA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Jakou hodnotu má dnes Eris Amplified Luna (AMPLUNA)?
Aktuální cena AMPLUNA v USD je 0.167263 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AMPLUNA v USD?
Aktuální cena AMPLUNA v USD je $ 0.167263. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Eris Amplified Luna?
Tržní kapitalizace AMPLUNA je $ 497.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AMPLUNA v oběhu?
Objem AMPLUNA v oběhu je 2.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AMPLUNA?
AMPLUNA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.1 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AMPLUNA?
AMPLUNA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.07169 USD.
Jaký je objem obchodování AMPLUNA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AMPLUNA je -- USD.
Dosáhne AMPLUNA letos vyšší ceny?
AMPLUNA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAMPLUNA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,967.50

$3,876.91

$0.02518

$186.05

$1.0004

$3,876.91

$109,967.50

$186.05

$2.5044

$1,088.30

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08707

$0.10000

$0.10000

$0.00262

$0.0044680

$0.0000834

$0.000315

