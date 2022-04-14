Tokenomika pro EnteriseCoin (ENT)
Informace o EnteriseCoin (ENT)
"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.
With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."
EnteriseCoin (ENT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EnteriseCoin (ENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika EnteriseCoin (ENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EnteriseCoin (ENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ENT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuENT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.