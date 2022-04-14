Tokenomika pro EnteriseCoin (ENT)

Zjistěte klíčové informace o EnteriseCoin (ENT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EnteriseCoin (ENT)

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.

With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

Oficiální webové stránky:
https://enterise.com
Bílá kniha:
https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper

EnteriseCoin (ENT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EnteriseCoin (ENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 16.05M
$ 16.05M$ 16.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.60M
$ 43.60M$ 43.60M
Historické maximum:
$ 0.094847
$ 0.094847$ 0.094847
Historické minimum:
$ 0.077312
$ 0.077312$ 0.077312
Aktuální cena:
$ 0.087205
$ 0.087205$ 0.087205

Tokenomika EnteriseCoin (ENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EnteriseCoin (ENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ENT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuENT!

Předpověď ceny ENT

Chcete vědět, kam může ENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.