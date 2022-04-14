Tokenomika pro Entangle (NTGL)
Informace o Entangle (NTGL)
Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond.
Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress.
Key Features of Entangle
Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem.
Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications.
Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems.
Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.
Entangle (NTGL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Entangle (NTGL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Entangle (NTGL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Entangle (NTGL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NTGL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NTGL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NTGL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNTGL!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.