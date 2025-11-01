BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ENERGY COIN je 0.00001229 USD. Sledujte aktualizace cen ENERGY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ENERGY.

ENERGY COIN Cena (ENERGY)

Aktuální cena 1 ENERGY na USD

+0.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny ENERGY COIN (ENERGY)
Informace o ceně ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001216
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000124
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001216
$ 0.0000124
$ 0.00208531
$ 0.00001216
+0.84%

-13.41%

-13.41%

Cena ENERGY COIN (ENERGY) v reálném čase je $0.00001229. Za posledních 24 hodin se ENERGY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001216 do maxima $ 0.0000124, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ENERGY v historii je $ 0.00208531, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001216.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ENERGY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.84% a za posledních 7 dní o -13.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ENERGY COIN (ENERGY)

$ 12.28K
--
$ 12.28K
999.81M
999,809,745.474429
Aktuální tržní kapitalizace ENERGY COIN je $ 12.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ENERGY je 999.81M, přičemž celková zásoba je 999809745.474429. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.28K.

Historie cen v USD pro ENERGY COIN (ENERGY)

Během dnešního dne byla změna ceny ENERGY COIN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ENERGY COIN na USD  $ -0.0000048473.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ENERGY COIN na USD  $ -0.0000057127.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ENERGY COIN na USD  $ -0.00033382639672717145.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.84%
30 dní$ -0.0000048473-39.44%
60 dní$ -0.0000057127-46.48%
90 dní$ -0.00033382639672717145-96.44%

Co je ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ENERGY COIN (ENERGY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ENERGY COIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ENERGY COIN (ENERGY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ENERGY COIN (ENERGY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ENERGY COIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ENERGY COIN!

ENERGY na místní měny

Tokenomika pro ENERGY COIN (ENERGY)

Pochopení tokenomiky ENERGY COIN (ENERGY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ENERGY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ENERGY COIN (ENERGY)

Jakou hodnotu má dnes ENERGY COIN (ENERGY)?
Aktuální cena ENERGY v USD je 0.00001229 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ENERGY v USD?
Aktuální cena ENERGY v USD je $ 0.00001229. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ENERGY COIN?
Tržní kapitalizace ENERGY je $ 12.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ENERGY v oběhu?
Objem ENERGY v oběhu je 999.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ENERGY?
ENERGY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00208531 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ENERGY?
ENERGY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001216 USD.
Jaký je objem obchodování ENERGY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ENERGY je -- USD.
Dosáhne ENERGY letos vyšší ceny?
ENERGY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenENERGY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ENERGY COIN (ENERGY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

