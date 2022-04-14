Tokenomika pro End Wokeness (WOKE)

Tokenomika pro End Wokeness (WOKE)

Zjistěte klíčové informace o End Wokeness (WOKE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o End Wokeness (WOKE)

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness.

The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard.

The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.

The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.

The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

Oficiální webové stránky:
https://www.endwokeness.org

End Wokeness (WOKE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro End Wokeness (WOKE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K
Celkový objem:
$ 970.84M
$ 970.84M$ 970.84M
Objem v oběhu:
$ 970.84M
$ 970.84M$ 970.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K
Historické maximum:
$ 0.00213808
$ 0.00213808$ 0.00213808
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika End Wokeness (WOKE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro End Wokeness (WOKE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WOKE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WOKE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WOKE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWOKE!

Předpověď ceny WOKE

Chcete vědět, kam může WOKE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WOKE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.