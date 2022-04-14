Tokenomika pro EMOTICOIN (EMOTI)

Zjistěte klíčové informace o EMOTICOIN (EMOTI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EMOTICOIN (EMOTI)

#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme.

The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all.

We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...

https://emoti-coin.com

EMOTICOIN (EMOTI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EMOTICOIN (EMOTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.30K
Celkový objem:
$ 986.61M
Objem v oběhu:
$ 986.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.30K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika EMOTICOIN (EMOTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EMOTICOIN (EMOTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EMOTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EMOTI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EMOTI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEMOTI!

Předpověď ceny EMOTI

Chcete vědět, kam může EMOTI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EMOTI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

