Tokenomika pro Elons Pet Snail (GARY)

Zjistěte klíčové informace o Elons Pet Snail (GARY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Elons Pet Snail (GARY)

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

Oficiální webové stránky:
https://garythesnail.vip/

Elons Pet Snail (GARY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Elons Pet Snail (GARY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 159.74K
$ 159.74K$ 159.74K
Celkový objem:
$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M
Objem v oběhu:
$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 159.74K
$ 159.74K$ 159.74K
Historické maximum:
$ 0.164411
$ 0.164411$ 0.164411
Historické minimum:
$ 0.00170855
$ 0.00170855$ 0.00170855
Aktuální cena:
$ 0.00362707
$ 0.00362707$ 0.00362707

Tokenomika Elons Pet Snail (GARY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Elons Pet Snail (GARY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GARY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GARY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GARY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGARY!

Předpověď ceny GARY

Chcete vědět, kam může GARY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GARY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.