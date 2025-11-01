BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Elon Trump Fart je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ETF500 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ETF500.

Více informací o ETF500

Informace o ceně ETF500

Co je to ETF500

Oficiální webové stránky ETF500

Tokenomika pro ETF500

Předpověď cen ETF500

Logo Elon Trump Fart

Elon Trump Fart Cena (ETF500)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ETF500 na USD

$0.00013265
+3.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Elon Trump Fart (ETF500)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:54:55 (UTC+8)

Informace o ceně Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.04275891
$ 0
-0.33%

+3.22%

-28.59%

-28.59%

Cena Elon Trump Fart (ETF500) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ETF500 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ETF500 v historii je $ 0.04275891, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ETF500 se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o +3.22% a za posledních 7 dní o -28.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Elon Trump Fart (ETF500)

$ 132.65K
--
$ 132.65K
999.88M
999,882,047.042362
Aktuální tržní kapitalizace Elon Trump Fart je $ 132.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ETF500 je 999.88M, přičemž celková zásoba je 999882047.042362. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 132.65K.

Historie cen v USD pro Elon Trump Fart (ETF500)

Během dnešního dne byla změna ceny Elon Trump Fart na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Elon Trump Fart na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Elon Trump Fart na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Elon Trump Fart na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.22%
30 dní$ 0-59.64%
60 dní$ 0-78.98%
90 dní$ 0--

Co je Elon Trump Fart (ETF500)

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Elon Trump Fart (ETF500)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Elon Trump Fart (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Elon Trump Fart (ETF500) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Elon Trump Fart (ETF500) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Elon Trump Fart.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Elon Trump Fart!

ETF500 na místní měny

Tokenomika pro Elon Trump Fart (ETF500)

Pochopení tokenomiky Elon Trump Fart (ETF500) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ETF500 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Elon Trump Fart (ETF500)

Jakou hodnotu má dnes Elon Trump Fart (ETF500)?
Aktuální cena ETF500 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ETF500 v USD?
Aktuální cena ETF500 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Elon Trump Fart?
Tržní kapitalizace ETF500 je $ 132.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ETF500 v oběhu?
Objem ETF500 v oběhu je 999.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ETF500?
ETF500 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04275891 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ETF500?
ETF500 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ETF500?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ETF500 je -- USD.
Dosáhne ETF500 letos vyšší ceny?
ETF500 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenETF500, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Elon Trump Fart (ETF500)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

