Dnešní aktuální cena Eli Lilly xStock je 864.78 USD. Sledujte aktualizace cen LLYX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LLYX.

Logo Eli Lilly xStock

Eli Lilly xStock Cena (LLYX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LLYX na USD

+3.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Eli Lilly xStock (LLYX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:01 (UTC+8)

Informace o ceně Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.10%

+2.89%

+4.60%

+4.60%

Cena Eli Lilly xStock (LLYX) v reálném čase je $864.78. Za posledních 24 hodin se LLYX obchodoval v rozmezí od minima $ 834.65 do maxima $ 868.49, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LLYX v historii je $ 868.49, zatímco nejnižší cena v historii je $ 624.79.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LLYX se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o +2.89% a za posledních 7 dní o +4.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Eli Lilly xStock (LLYX)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Eli Lilly xStock je $ 291.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LLYX je 337.26, přičemž celková zásoba je 21342.925497754. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.46M.

Historie cen v USD pro Eli Lilly xStock (LLYX)

Během dnešního dne byla změna ceny Eli Lilly xStock na USD  $ +24.3.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Eli Lilly xStock na USD  $ +47.7234896460.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Eli Lilly xStock na USD  $ +173.1350094600.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Eli Lilly xStock na USD  $ +105.0318884961521.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +24.3+2.89%
30 dní$ +47.7234896460+5.52%
60 dní$ +173.1350094600+20.02%
90 dní$ +105.0318884961521+13.82%

Co je Eli Lilly xStock (LLYX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Eli Lilly xStock (LLYX)

Předpověď ceny Eli Lilly xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Eli Lilly xStock (LLYX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Eli Lilly xStock (LLYX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Eli Lilly xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Eli Lilly xStock!

LLYX na místní měny

Tokenomika pro Eli Lilly xStock (LLYX)

Pochopení tokenomiky Eli Lilly xStock (LLYX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LLYX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Eli Lilly xStock (LLYX)

Jakou hodnotu má dnes Eli Lilly xStock (LLYX)?
Aktuální cena LLYX v USD je 864.78 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LLYX v USD?
Aktuální cena LLYX v USD je $ 864.78. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Eli Lilly xStock?
Tržní kapitalizace LLYX je $ 291.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LLYX v oběhu?
Objem LLYX v oběhu je 337.26 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LLYX?
LLYX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 868.49 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LLYX?
LLYX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 624.79 USD.
Jaký je objem obchodování LLYX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LLYX je -- USD.
Dosáhne LLYX letos vyšší ceny?
LLYX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLLYX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Eli Lilly xStock (LLYX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

