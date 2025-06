Co je Electric Cash (ELCASH)

Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Electric Cash (ELCASH) Oficiální webová stránka