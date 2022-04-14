Tokenomika pro Elastos (ELA)
Informace o Elastos (ELA)
"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership.
elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop.
Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.
Elastos (ELA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Elastos (ELA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Elastos (ELA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Elastos (ELA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ELA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ELA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ELA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuELA!
Předpověď ceny ELA
Chcete vědět, kam může ELA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ELA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.