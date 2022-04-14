Tokenomika pro El Dorito (DORITO)

Zjistěte klíčové informace o El Dorito (DORITO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o El Dorito (DORITO)

El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'

Oficiální webové stránky:
https://eldorito.club/
Bílá kniha:
https://goldpaper.eldorito.club/

El Dorito (DORITO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro El Dorito (DORITO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.29M
Celkový objem:
$ 33.33M
Objem v oběhu:
$ 33.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.29M
Historické maximum:
$ 0.210234
Historické minimum:
$ 0.01779741
Aktuální cena:
$ 0.03860622
Tokenomika El Dorito (DORITO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro El Dorito (DORITO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DORITO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DORITO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DORITO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDORITO!

Předpověď ceny DORITO

Chcete vědět, kam může DORITO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DORITO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.