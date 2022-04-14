Tokenomika pro Eggy The Pet Egg (EGGY)
Informace o Eggy The Pet Egg (EGGY)
$Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga!
Eggy The Pet Egg (EGGY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Eggy The Pet Egg (EGGY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Eggy The Pet Egg (EGGY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Eggy The Pet Egg (EGGY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EGGY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EGGY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EGGY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEGGY!
Předpověď ceny EGGY
Chcete vědět, kam může EGGY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EGGY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.