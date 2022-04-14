Tokenomika pro Eggs Finance (EGGS)

Zjistěte klíčové informace o Eggs Finance (EGGS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Oficiální webové stránky:
https://eggs.finance
Bílá kniha:
https://eggs-finance.gitbook.io/docs

Eggs Finance (EGGS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Eggs Finance (EGGS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.15M
$ 12.15M
Celkový objem:
$ 32.14B
$ 32.14B
Objem v oběhu:
$ 32.14B
$ 32.14B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.15M
$ 12.15M
Historické maximum:
$ 0.00113113
$ 0.00113113
Historické minimum:
$ 0.00028677
$ 0.00028677
Aktuální cena:
$ 0.00037692
$ 0.00037692

Tokenomika Eggs Finance (EGGS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Eggs Finance (EGGS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EGGS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EGGS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EGGS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEGGS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.