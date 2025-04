Co je EdgeSwap (EGS)

Developed by Edge Labs, EdgeSwap is an Ethereum-based layer 2 trading protocol that adopts the ZK Rollup technology. With the industry’s top-grade hardware acceleration solution and circuit optimization system, EdgeSwap provides the market with high-performance, cost-effective swapping and farming services. At the same time, it protects users’ assets and privacy through the highest level of security among layer 2 scaling solutions.

Zdroj EdgeSwap (EGS) Oficiální webová stránka