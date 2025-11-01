BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena EchoMetrix je 0.00007761 USD. Sledujte aktualizace cen MTX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTX.Dnešní aktuální cena EchoMetrix je 0.00007761 USD. Sledujte aktualizace cen MTX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTX.

Více informací o MTX

Informace o ceně MTX

Co je to MTX

Bílá kniha pro MTX

Oficiální webové stránky MTX

Tokenomika pro MTX

Předpověď cen MTX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo EchoMetrix

EchoMetrix Cena (MTX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MTX na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny EchoMetrix (MTX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:32 (UTC+8)

Informace o ceně EchoMetrix (MTX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00061274
$ 0.00061274$ 0.00061274

$ 0.00005309
$ 0.00005309$ 0.00005309

--

--

0.00%

0.00%

Cena EchoMetrix (MTX) v reálném čase je $0.00007761. Za posledních 24 hodin se MTX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MTX v historii je $ 0.00061274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005309.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MTX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EchoMetrix (MTX)

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

--
----

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace EchoMetrix je $ 7.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MTX je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.76K.

Historie cen v USD pro EchoMetrix (MTX)

Během dnešního dne byla změna ceny EchoMetrix na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EchoMetrix na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EchoMetrix na USD  $ +0.0000020382.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EchoMetrix na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ +0.0000020382+2.63%
90 dní$ 0--

Co je EchoMetrix (MTX)

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value.

By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery.

The platform includes tools like:

MetrixRadar (real-time trend tracker),

Community Share (revenue distribution to contributors),

Agent AI (trend-predictive automation), and

MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel).

At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny EchoMetrix (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EchoMetrix (MTX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EchoMetrix (MTX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EchoMetrix.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EchoMetrix!

MTX na místní měny

Tokenomika pro EchoMetrix (MTX)

Pochopení tokenomiky EchoMetrix (MTX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MTX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EchoMetrix (MTX)

Jakou hodnotu má dnes EchoMetrix (MTX)?
Aktuální cena MTX v USD je 0.00007761 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MTX v USD?
Aktuální cena MTX v USD je $ 0.00007761. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EchoMetrix?
Tržní kapitalizace MTX je $ 7.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MTX v oběhu?
Objem MTX v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MTX?
MTX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00061274 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MTX?
MTX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005309 USD.
Jaký je objem obchodování MTX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MTX je -- USD.
Dosáhne MTX letos vyšší ceny?
MTX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMTX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EchoMetrix (MTX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.25
$110,087.25$110,087.25

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.13
$3,876.13$3,876.13

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02428
$0.02428$0.02428

-24.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.13
$3,876.13$3,876.13

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.25
$110,087.25$110,087.25

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5040
$2.5040$2.5040

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09799
$0.09799$0.09799

+95.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01842
$0.01842$0.01842

-7.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.07919
$0.07919$0.07919

+691.90%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00684
$0.00684$0.00684

+470.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046387
$0.0046387$0.0046387

+136.42%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000340
$0.000340$0.000340

+70.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%