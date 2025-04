Co je Earth 2 Essence (ESS)

Earth 2 is a concept for a second virtual Earth; a metaverse, between virtual and physical reality in which real-world geolocations on a sectioned map correspond to geographically accurate digital virtual environments inside a 1:1 scale virtual Earth which can also be used to mine Essence.

