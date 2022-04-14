Tokenomika pro dwog (DWOG)
Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO.
It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms
Tokenomika dwog (DWOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro dwog (DWOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DWOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DWOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DWOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDWOG!
