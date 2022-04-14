Tokenomika pro DWOG THE DOG (DWOG)

Zjistěte klíčové informace o DWOG THE DOG (DWOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DWOG THE DOG (DWOG)

just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space

$DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto.

$DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

Oficiální webové stránky:
https://dwogonsol.com/

DWOG THE DOG (DWOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DWOG THE DOG (DWOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.11K
$ 8.11K$ 8.11K
Celkový objem:
$ 989.21M
$ 989.21M$ 989.21M
Objem v oběhu:
$ 989.21M
$ 989.21M$ 989.21M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.11K
$ 8.11K$ 8.11K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika DWOG THE DOG (DWOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DWOG THE DOG (DWOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DWOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DWOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.