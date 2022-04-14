Tokenomika pro Dungeon Arena (DUN)
Informace o Dungeon Arena (DUN)
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena.
$DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth.
Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience.
Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
Dungeon Arena (DUN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dungeon Arena (DUN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dungeon Arena (DUN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dungeon Arena (DUN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DUN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DUN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.