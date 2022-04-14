Tokenomika pro Ducky City (DCM)

Tokenomika pro Ducky City (DCM)

Zjistěte klíčové informace o Ducky City (DCM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ducky City (DCM)

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

Oficiální webové stránky:
https://duckycity.io/
Bílá kniha:
https://docs.ducky.city/

Ducky City (DCM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ducky City (DCM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 91.64K
$ 91.64K$ 91.64K
Celkový objem:
$ 5.50B
$ 5.50B$ 5.50B
Objem v oběhu:
$ 3.45B
$ 3.45B$ 3.45B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 145.91K
$ 145.91K$ 145.91K
Historické maximum:
$ 0.0027815
$ 0.0027815$ 0.0027815
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Ducky City (DCM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ducky City (DCM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DCM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DCM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DCM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCM!

Předpověď ceny DCM

Chcete vědět, kam může DCM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DCM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.