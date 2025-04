Co je DSC (DSC)

Distributed Super Computing (DSC) is a distributed AI computing power service platform, dedicated to connecting global users' distributed computing resources to support innovation and application in artificial intelligence technology. DSC provides efficient access to and utilization of global computing resources through its unique decentralized structure, offering scheduling and distribution of computing power resources and motivating users and products.

