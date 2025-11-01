BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Drops Ownership Power je 0.0044715 USD. Sledujte aktualizace cen DOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOP.

Více informací o DOP

Informace o ceně DOP

Co je to DOP

Oficiální webové stránky DOP

Tokenomika pro DOP

Předpověď cen DOP

Drops Ownership Power Cena (DOP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOP na USD

$0.0044715
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Drops Ownership Power (DOP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:33:26 (UTC+8)

Informace o ceně Drops Ownership Power (DOP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 4.75
$ 0.00102064
--

--

+0.86%

+0.86%

Cena Drops Ownership Power (DOP) v reálném čase je $0.0044715. Za posledních 24 hodin se DOP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOP v historii je $ 4.75, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00102064.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Drops Ownership Power (DOP)

$ 60.18K
--
$ 67.07K
13.46M
15,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Drops Ownership Power je $ 60.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOP je 13.46M, přičemž celková zásoba je 15000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 67.07K.

Historie cen v USD pro Drops Ownership Power (DOP)

Během dnešního dne byla změna ceny Drops Ownership Power na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Drops Ownership Power na USD  $ -0.0011839592.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Drops Ownership Power na USD  $ -0.0017706943.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Drops Ownership Power na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0011839592-26.47%
60 dní$ -0.0017706943-39.59%
90 dní$ 0--

Co je Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Drops Ownership Power (DOP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Drops Ownership Power (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Drops Ownership Power (DOP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Drops Ownership Power (DOP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Drops Ownership Power.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Drops Ownership Power!

DOP na místní měny

Tokenomika pro Drops Ownership Power (DOP)

Pochopení tokenomiky Drops Ownership Power (DOP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Drops Ownership Power (DOP)

Jakou hodnotu má dnes Drops Ownership Power (DOP)?
Aktuální cena DOP v USD je 0.0044715 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOP v USD?
Aktuální cena DOP v USD je $ 0.0044715. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Drops Ownership Power?
Tržní kapitalizace DOP je $ 60.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOP v oběhu?
Objem DOP v oběhu je 13.46M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOP?
DOP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.75 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOP?
DOP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00102064 USD.
Jaký je objem obchodování DOP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOP je -- USD.
Dosáhne DOP letos vyšší ceny?
DOP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Drops Ownership Power (DOP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

