Tokenomika pro Drop Staked ATOM (DATOM)

Zjistěte klíčové informace o Drop Staked ATOM (DATOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Drop Staked ATOM (DATOM)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Oficiální webové stránky:
https://www.drop.money/

Drop Staked ATOM (DATOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Drop Staked ATOM (DATOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.80M
Celkový objem:
$ 1.74M
Objem v oběhu:
$ 1.74M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.80M
Historické maximum:
$ 12.0
Historické minimum:
$ 0.438175
Aktuální cena:
$ 5.62
Tokenomika Drop Staked ATOM (DATOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Drop Staked ATOM (DATOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DATOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DATOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DATOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDATOM!

Předpověď ceny DATOM

Chcete vědět, kam může DATOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DATOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

