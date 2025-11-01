BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DRINK je 0.00003096 USD. Sledujte aktualizace cen DRINK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRINK.Dnešní aktuální cena DRINK je 0.00003096 USD. Sledujte aktualizace cen DRINK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRINK.

Více informací o DRINK

Informace o ceně DRINK

Co je to DRINK

Bílá kniha pro DRINK

Oficiální webové stránky DRINK

Tokenomika pro DRINK

Předpověď cen DRINK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DRINK

DRINK Cena (DRINK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DRINK na USD

--
----
-5.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DRINK (DRINK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:11 (UTC+8)

Informace o ceně DRINK (DRINK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003073
$ 0.00003073$ 0.00003073
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003272
$ 0.00003272$ 0.00003272
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003073
$ 0.00003073$ 0.00003073

$ 0.00003272
$ 0.00003272$ 0.00003272

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

+0.74%

-5.38%

+16.23%

+16.23%

Cena DRINK (DRINK) v reálném čase je $0.00003096. Za posledních 24 hodin se DRINK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003073 do maxima $ 0.00003272, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRINK v historii je $ 0.02555875, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000598.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRINK se za poslední hodinu změnila o +0.74%, za 24 hodin o -5.38% a za posledních 7 dní o +16.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DRINK (DRINK)

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 22.32K
$ 22.32K$ 22.32K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DRINK je $ 5.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRINK je 190.08M, přičemž celková zásoba je 721000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.32K.

Historie cen v USD pro DRINK (DRINK)

Během dnešního dne byla změna ceny DRINK na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DRINK na USD  $ -0.0000107660.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DRINK na USD  $ +0.0000055113.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DRINK na USD  $ +0.000015418125061670003.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.38%
30 dní$ -0.0000107660-34.77%
60 dní$ +0.0000055113+17.80%
90 dní$ +0.000015418125061670003+99.20%

Co je DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DRINK (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DRINK (DRINK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DRINK (DRINK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DRINK.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DRINK!

DRINK na místní měny

Tokenomika pro DRINK (DRINK)

Pochopení tokenomiky DRINK (DRINK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRINK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DRINK (DRINK)

Jakou hodnotu má dnes DRINK (DRINK)?
Aktuální cena DRINK v USD je 0.00003096 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRINK v USD?
Aktuální cena DRINK v USD je $ 0.00003096. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DRINK?
Tržní kapitalizace DRINK je $ 5.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRINK v oběhu?
Objem DRINK v oběhu je 190.08M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRINK?
DRINK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02555875 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRINK?
DRINK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000598 USD.
Jaký je objem obchodování DRINK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRINK je -- USD.
Dosáhne DRINK letos vyšší ceny?
DRINK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRINK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DRINK (DRINK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.25
$110,087.25$110,087.25

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.11
$3,876.11$3,876.11

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02428
$0.02428$0.02428

-24.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.11
$3,876.11$3,876.11

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.25
$110,087.25$110,087.25

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09799
$0.09799$0.09799

+95.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01842
$0.01842$0.01842

-7.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08049
$0.08049$0.08049

+704.90%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00700
$0.00700$0.00700

+483.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046969
$0.0046969$0.0046969

+139.39%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000336
$0.000336$0.000336

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%