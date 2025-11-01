DRINK Cena (DRINK)
+0.74%
-5.38%
+16.23%
+16.23%
Cena DRINK (DRINK) v reálném čase je $0.00003096. Za posledních 24 hodin se DRINK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003073 do maxima $ 0.00003272, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRINK v historii je $ 0.02555875, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000598.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRINK se za poslední hodinu změnila o +0.74%, za 24 hodin o -5.38% a za posledních 7 dní o +16.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace DRINK je $ 5.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRINK je 190.08M, přičemž celková zásoba je 721000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.32K.
Během dnešního dne byla změna ceny DRINK na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DRINK na USD $ -0.0000107660.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DRINK na USD $ +0.0000055113.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DRINK na USD $ +0.000015418125061670003.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-5.38%
|30 dní
|$ -0.0000107660
|-34.77%
|60 dní
|$ +0.0000055113
|+17.80%
|90 dní
|$ +0.000015418125061670003
|+99.20%
What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.
By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.
Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.
Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:
721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.
Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.
Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x
