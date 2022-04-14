Tokenomika pro Drep (DREP)

Zjistěte klíčové informace o Drep (DREP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Drep (DREP)

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community.

DREP's vision:

  • Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization
  • Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering
  • Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency
  • Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Oficiální webové stránky:
https://www.drep.org

Drep (DREP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Drep (DREP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 128.57K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 57.41M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 223.96K
Historické maximum:
$ 3.98
Historické minimum:
$ 0.00016152
Aktuální cena:
$ 0.00223957
Tokenomika Drep (DREP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Drep (DREP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DREP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DREP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

