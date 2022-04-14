Tokenomika pro Dragon Crypto Aurum (DCAU)
Informace o Dragon Crypto Aurum (DCAU)
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.
For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/
Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.
DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:
https://aurumdraconis.dragoncrypto.io
https://tinydragon.games/
DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
Dragon Crypto Aurum (DCAU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dragon Crypto Aurum (DCAU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dragon Crypto Aurum (DCAU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DCAU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DCAU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DCAU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCAU!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.