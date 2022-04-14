Tokenomika pro Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Tokenomika pro Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Zjistěte klíčové informace o Dragon Crypto Aurum (DCAU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.

For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.

DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:

https://aurumdraconis.dragoncrypto.io

https://tinydragon.games/

DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Oficiální webové stránky:
https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dragon Crypto Aurum (DCAU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 133.19K
Celkový objem:
$ 154.13K
Objem v oběhu:
$ 151.70K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 135.32K
Historické maximum:
$ 177.5
Historické minimum:
$ 0.62809
Aktuální cena:
$ 0.878732
Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dragon Crypto Aurum (DCAU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DCAU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DCAU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DCAU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCAU!

Proč byste měli zvolit MEXC?


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.