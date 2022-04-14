Tokenomika pro Draggy CTO (DRAGGY)

Tokenomika pro Draggy CTO (DRAGGY)

Zjistěte klíčové informace o Draggy CTO (DRAGGY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Draggy CTO (DRAGGY)

Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book.

Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands.

Join us and become a part of our enchanting community!

Oficiální webové stránky:
https://draggy.co/

Draggy CTO (DRAGGY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Draggy CTO (DRAGGY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 574.05K
Celkový objem:
$ 420.69T
Objem v oběhu:
$ 420.69T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 574.05K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Draggy CTO (DRAGGY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Draggy CTO (DRAGGY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DRAGGY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DRAGGY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DRAGGY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDRAGGY!

Předpověď ceny DRAGGY

Chcete vědět, kam může DRAGGY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DRAGGY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.