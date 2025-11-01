BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dr Emma Sage je 0.00027915 USD. Sledujte aktualizace cen EMMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EMMA.

Více informací o EMMA

Informace o ceně EMMA

Co je to EMMA

Oficiální webové stránky EMMA

Tokenomika pro EMMA

Předpověď cen EMMA

Dr Emma Sage Cena (EMMA)

Aktuální cena 1 EMMA na USD

$0.00028001
$0.00028001
+108.70%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Dr Emma Sage (EMMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:32:54 (UTC+8)

Informace o ceně Dr Emma Sage (EMMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+9.70%

+101.83%

+149.10%

+149.10%

Cena Dr Emma Sage (EMMA) v reálném čase je $0.00027915. Za posledních 24 hodin se EMMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00013084 do maxima $ 0.00037869, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EMMA v historii je $ 0.00037869, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003384.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EMMA se za poslední hodinu změnila o +9.70%, za 24 hodin o +101.83% a za posledních 7 dní o +149.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dr Emma Sage (EMMA)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Dr Emma Sage je $ 277.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EMMA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 277.57K.

Historie cen v USD pro Dr Emma Sage (EMMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Dr Emma Sage na USD  $ +0.00014084.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dr Emma Sage na USD  $ +0.0005265023.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dr Emma Sage na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dr Emma Sage na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00014084+101.83%
30 dní$ +0.0005265023+188.61%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dr Emma Sage (EMMA)

Dr. Emma Sage, your always-available AI companion, supports you through stress, burnout, or crypto chaos with empathetic, expert care. Our hybrid model blends instant AI support with real counselors reviewing chats and offering personalized feedback sessions, bridging to counselling

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dr Emma Sage (EMMA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dr Emma Sage (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dr Emma Sage (EMMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dr Emma Sage (EMMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dr Emma Sage.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dr Emma Sage!

EMMA na místní měny

Tokenomika pro Dr Emma Sage (EMMA)

Pochopení tokenomiky Dr Emma Sage (EMMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EMMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dr Emma Sage (EMMA)

Jakou hodnotu má dnes Dr Emma Sage (EMMA)?
Aktuální cena EMMA v USD je 0.00027915 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EMMA v USD?
Aktuální cena EMMA v USD je $ 0.00027915. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dr Emma Sage?
Tržní kapitalizace EMMA je $ 277.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EMMA v oběhu?
Objem EMMA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EMMA?
EMMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00037869 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EMMA?
EMMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003384 USD.
Jaký je objem obchodování EMMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EMMA je -- USD.
Dosáhne EMMA letos vyšší ceny?
EMMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEMMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:32:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dr Emma Sage (EMMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

