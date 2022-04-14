Tokenomika pro Dove The Dog (DOVE)
Informace o Dove The Dog (DOVE)
Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!
Dove The Dog (DOVE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dove The Dog (DOVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dove The Dog (DOVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dove The Dog (DOVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOVE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DOVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOVE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.