Tokenomika pro Dove The Dog (DOVE)

Tokenomika pro Dove The Dog (DOVE)

Zjistěte klíčové informace o Dove The Dog (DOVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Dove The Dog (DOVE)

Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!

Oficiální webové stránky:
https://app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/8QR6DQc1J3TQpvzR9MuuaBjddaPuEt78kzRt3NzKFB5D

Dove The Dog (DOVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dove The Dog (DOVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 749.49M
$ 749.49M$ 749.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Dove The Dog (DOVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dove The Dog (DOVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOVE!

Předpověď ceny DOVE

Chcete vědět, kam může DOVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.