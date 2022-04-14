Tokenomika pro Dopex Rebate (RDPX)

Zjistěte klíčové informace o Dopex Rebate (RDPX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Dopex Rebate (RDPX)

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended.

rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token.

  1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults.
  2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions.
  3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets.
  4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

Oficiální webové stránky:
https://dopex.io

Dopex Rebate (RDPX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dopex Rebate (RDPX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.10M
Celkový objem:
$ 2.10M
Objem v oběhu:
$ 1.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.77M
Historické maximum:
$ 315.58
Historické minimum:
$ 0.308974
Aktuální cena:
$ 2.27
Tokenomika Dopex Rebate (RDPX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dopex Rebate (RDPX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RDPX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RDPX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RDPX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRDPX!

Předpověď ceny RDPX

Chcete vědět, kam může RDPX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RDPX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

