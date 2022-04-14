Tokenomika pro DopaMeme (DOPA)
Informace o DopaMeme (DOPA)
DopaMeme brings a unique fusion of high-octane action and cutting-edge digital finance. At DopaMeme, we understand that true adrenaline junkies need more than just passive income. Our token is built on a foundation of community engagement, innovative features, and an ever-evolving ecosystem. Also ; $Dopa Token's economic model is meticulously crafted toensure stability, liquidity, and long-term growth.
DopaMeme (DOPA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DopaMeme (DOPA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DopaMeme (DOPA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DopaMeme (DOPA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOPA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOPA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.